La compagnie aérienne nationale, Air Algérie a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 53 milliards de DA à fin juillet 2019, soit une augmentation de 5% comparativement à la même période de l'année 2018, a annoncé dimanche son P-dg, Bakhouche Allèche.

"Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 53,5 milliards à fin juillet 2019. Nous avons toujours été cash-flow positif et nous ne connaissons pas de problèmes de trésorerie majeurs", a-t-il expliqué dans un entretien à l'APS. S'agissant des années 2017 et 2018, "les chiffres d'affaires se sont établis respectivement à 91 milliards DA et 102 milliards DA, soit une progression de 12%", par rapport aux années précédentes, a-t-il précisé. "Contrairement à une idée répandue et fausse, nous avons toujours financé nos investissements sur fonds propres ou par recours à des crédits bancaires que nous avons toujours honorés", a-t-il poursuivi. M. Allèche a, cependant, fait savoir que le réseau domestique "plombait" les résultats de l'entreprise du fait qu'il ne contribue qu'à hauteur de 10% au chiffre d'affaires, alors que presque la moitié (48%) de l'enveloppe globale de ses vols sont consacrés à la couverture du réseau intérieur. Selon lui, le transport aérien, qui est une activité "fortement capitalistique", n'est pas d'une "rentabilité exceptionnelle" en raison des faibles marges qu'il dégage. M. Allèche a, à ce propos, confié que la compagnie aérienne nationale avait connu une "insuffisance" des compensations financières: "Ces dernières années, nous avons souffert de l'insuffisance des compensations financières qui nous sont dues par l'Etat au titre des sujétions de service public sur le réseau domestique", a-t-il relevé. "Je dis bien compensation et non pas subvention. En réalité, l'Etat subventionne l'usager et non pas la compagnie", a-t-il tenu à préciser.