Dès le 4 avril 2020, 4 nouvelles routes, 3 nouvelles destinations pour Air France au départ d’Alger et Oran. Ces vols seront assurés par Air France à compter d’avril 2020, et renforceront les liens forts entre la France et l’Algérie.

Alger-Marseille : jusqu’à 7 vols par semaine toute l’année dès le 4 avril 2020

Alger-Toulouse : jusqu’à 4 vols par semaine toute l’année dès le 4 avril 2020

Oran-Toulouse: jusqu’à 3 vols par semaine toute l’année dès le 4 avril 2020

Alger-Nice : jusqu’à 2 vols par semaine du 14 juillet au 27 août 2020

Par ailleurs, l’offre en nombre de sièges entre Alger et Paris sera doublée avec au total 48 vols hebdomadaires au départ de l’Algérie vers Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, ouvrant l’accès au vaste réseau long et moyen-courrier d’Air France.Les vols seront assurés en Airbus A318 et A320 respectivement équipés de 131 et 178 sièges.D’ores et déjà disponibles à la vente via le site airfrance.dz et en agence de voyages.

Le programme de vol et les droits associés sont soumis à l’approbation de l’aviation civile algérienne.