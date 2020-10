Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, participera, demain jeudi, par vidéoconférence, à la Conférence "Discover Global Markets", qui se tient du 7 au 9 octobre dans la capitale de l’Etat d’Indiana aux Etats Unis, a indiqué un communiqué du ministère. Sous le thème "Opportunités de croissance dans le domaine de la fabrication intelligente", cet évènement annuel, organisé par le département américain du commerce, se veut un espace d’échange entre les plus grandes entreprises spécialisées dans les industries de pointe, les technologies intelligentes y compris les industries de véhicules, l’aérospatiale, le stockage de l’énergie et les énergies renouvelables. Selon ses organisateurs, cette rencontre internationale sera l'occasion pour les participants d'explorer de nouveaux partenariats avec les responsables de sociétés basées aux Etats-Unis, qui cherchent à étendre leur distribution internationale et/ou à développer des opportunités de partenariat. Des entreprises spécialisées dans les industries de pointe et les technologies intelligente, venant de 40 pays prendront part à cette conférence virtuelle, qui verra également la participation de ministres chargés de l’industrie de plusieurs pays à l’instar de l’Algérie, le Maroc, la Turquie, ainsi que Monsieur Wilbur Ross, Secrétaire du département américain du Commerce, partie organisatrice de l’évènement, précise le communiqué.