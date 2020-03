S'exprimant lors d'une plénière de l'APN consacrée aux questions orales, M. Ait Ali Braham a expliqué que "le Gouvernement étudie une nouvelle formule permettant de rendre l'octroi des concessions et la distribution du foncier industriel plus efficaces et rationnels", rappelant que "la loi en vigueur prend en considération cet aspect, y compris le paiement des amendes financières par les investisseurs ayant bénéficié des actes de concession sans pour autant réaliser les projets tracés, en sus d'autres mesures menées par la Direction de l'industrie et des Mines (DIM), en collaboration avec les services de wilayas, consistant en l'envoi des procès-verbaux aux personnes défaillantes". Estimant que l'imposition d'amendes sur les personnes ayant bénéficié de foncier industriel sans réaliser leurs projets "est une mesure dépourvue de viabilité économique", le ministre a précisé que "l'intérêt national ne réside pas dans le recouvrement des amendes imposées, même à 100%, sur un investisseur bénéficiaire d'un terrain pour une période de 4 à 5 ans et qui n'a pas réalisé son projet, mais, plutôt, dans l'octroi, à l'avenir, du foncier à un projet d'investissement réellement productif".