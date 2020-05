Dans une déclaration, le lieutenant Khaled Benkhalfallah a précisé que les vents forts qui ont soufflé aujourd’hui ont occasionné la chute d’un arbre géant à l’intérieur du cimetière de Sidi M’hamed sur la rue principale de la cité Belouizdad, sans aucune perte humaine ou matérielle. L’incident survenu vers 17h28 au niveau de la route principale a provoqué la panique des habitants des immeubles avoisinants avant l’intervention rapide des services de la protection civile qui ont procédé à l’enlèvement de l’arbre et au dégagement de la voie publique. Fort heureusement, le trafic routier n’était pas intense à ce moment-là, a ajouté M. Benkhalfallah. Pour ce qui est des causes de cet incident, le lieutenant Benkhalfallah a estimé qu’elles seraient liées à l’âge de l’arbre et sa fragilité face aux vents forts d’aujourd’hui. Par ailleurs, un autre incident a été enregistré aujourd’hui à la cité Carrière Jaubert dans la commune de Oued Koriche (Bab El Oued), avec l’effondrement partiel d’un mur de 2 mètres sans faire de dégâts.