Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont tracé, à l'occasion de l'Aïd El Fitr, prévu dimanche et lundi, un plan sécuritaire "bien ficelé" à même d'assurer une couverture sécuritaire "globale et efficace" durant les deux jour de l'Aïd, au vu de la conjoncture particulière marquée cette année par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), indique samedi un communiqué de ces services.

A l'occasion de la célébration de l'Aïd el Fitr, tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés, outre le renforcement du déploiement des différentes formations sécuritaires et des patrouilles de police, mobiles et pédestres, et l'intensification du contrôle au niveau des barrages de sécurité et points de contrôle, pour veiller à l'application des dispositions et mesures de sécurité afin d'endiguer la propagation de Covid-19, note le communiqué.

Ces mesures ont pour objectif de protéger les citoyens et de préserver la santé publique. A cet effet, les services de sûreté d'Alger devront poursuivre les actions de sensibilisation visant à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, à travers la participation à la campagne nationale lancée par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), sous le slogan "Aïd El Fitr sans contamination", qui verra la distribution de bavettes et la sensibilisation des citoyens au respect strict des mesures de confinement et de distanciation sociale et physique, en sus de la prise des mesures préventives, ajoute la source.