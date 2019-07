La première agence commerciale de distribution d'électricité et de gaz fonctionnant à l'énergie solaire à 43% a été inaugurée lundi dans la commune de Belouizdad (Alger), en concrétisation du principe d'efficacité énergétique et de la rationalisation de la consommation de l'électricité, a-t-on constaté sur place. S'exprimant à l'occasion de l'inauguration de cette agence commerciale "intelligente", le PDG de Sonelgaz, Chaher Boulekhras a affirmé "que ce modèle d'agence intelligente sera généralisé sur tout le territoire national pour l'économie de l'énergie électrique à même de la substituer par l'énergie propre, ajoutant que ces agences seront dotées de techniques modernes en matière d'informatique en vue d'améliorer les conditions d'accueil et de travail". Ces agences, a-t-il poursuivi, seront dotées de centres d'appel travaillant 24/24 en vue de prendre en charge toutes les préoccupations des citoyens à même d'effectuer des interventions sur le terrain pour réparer n'importe quelle panne. Aussi, un bureau d'orientation sera mis en place au niveau de chaque agence pour orienter les clients et les sensibiliser.