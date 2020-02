Une perturbation de l'alimentation en électricité est prévue lundi et mardi dans plusieurs quartiers de la commune de Rais Hamidou (Alger), en raison des travaux d'entretien des postes électriques, a indiqué dimanche de Société algérienne de l'électricité et de gaz.

La Concession de distribution d'Alger, la Direction de distribution de Bologhine a indiqué, dans un premier communiqué, que dans le cadre de des travaux d'entretien des postes électriques, une perturbation de l'alimentation en électricité est prévue lundi de 9H00 à 16H00 dans les quartier de de Sidi Lekbir et Sidi Lekbir 2 à Rais Hamidou.Dans un second communiqué, quatre quartiers de la même commune, en l'occurrence la Rue Beausejour, Hai el Aada Sidi el Kebir, la Promotion Bennabi Lotissement 95 Sidi el Kebir et la Cité173 logts Cosider Sidi el Kebir, seront touchés mardi de 9H00 à 16H00 par ces perturbations causées également par des travaux d'entretien des postes électriques.