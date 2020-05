Le port de masques est désormais obligatoire pour les propriétaires et employés des locaux commerciaux autorisés à exercer leurs activités, indique dimanche un communiqué des services de la wilaya d’Alger."Par souci de préservation de la santé publique et dans le cadre des mesures préventives et de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (covid-19), les services de la wilaya d’Alger informent les propriétaires de locaux et d'espaces commerciaux autorisés à exercer leurs activités qu’ils sont ainsi que leurs employés tenus de porter des masques et de respecter les gestes barrières dont la distanciation sociale", précise la même source. "Toute infraction à cette mesure mènera à la fermeture administrative des locaux et espaces concernés", soulignent les mêmes services.