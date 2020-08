Les services de la wilaya d'Alger ont annoncé, mardi, la réouverture de la plage de Sidi Fredj Est et Ouest dans la commune de Staouéli (Zéralda), dans le respect des conditions sanitaires préventives, indique un communiqué des mêmes services. "Dans le cadre des mesures préventives prévues par les services du Premier ministère, relatives à l'ouverture progressive et contrôlée des plages et dans le respect des protocoles sanitaires, le wali d'Alger informe l'ensemble des Algérois de la décision de rouvrir la palge de Sidi Fredj Est et Ouest dans la commune de Staouéli (Zéralda), à partir du 23 août, dans le respect des conditions sanitaires préventives", ajoute la même source.