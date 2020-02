Les éléments de la section territoriale de la Gendarmerie nationale de Douera (Alger-ouest) ont saisi 236.000 sachets de

tabac à chiquer (chemma) contrefaits et un montant de 1,5 milliard de centimes, selon un communiqué du groupement territorial de la Gendarmerie nationale (GN) de la wilaya d'Alger.L'opération menée par la section territoriale de la Gendarmerie nationale

de Douera s'est soldée par la saisie de 995 cartons contenant 236.000 sachets de tabac à chiquer contrefaits et d'un montant de 1,5 milliard de centimes, soit une valeur totale de 2,214 milliards de centimes, a précisé la même source.Suite à des informations faisant état du déchargement d'une quantité de tabac à chiquer par un camion dans un garage à Douara, les éléments de la section territoriale de la Gendarmerie nationale ont intercepté le camion en question. Après la fouille du véhicule, il s'est avéré que le conducteur était en possession d'un montant de 1,5 milliard de centimes. La perquisition du garage a ensuite permis de découvrir les quantités de tabac à chiquer incriminées qui ont été saisies, souligne la même source.Après la finalisation des procédures juridiques, les mis en cause ont été déférés devant les juridictions compétentes.