La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Nassira Benharrats a reçu, jeudi au siège de son département, l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne en Algérie, Ulrike Knotz, avec laquelle elle a évoqué les voies et moyens de développement du partenariat entre les deux pays en matière d'environnement et d'énergies renouvelables, a indiqué le ministère dans un communiqué.La ministre a mis l'accent sur l'importance de ces entretiens, tenus jeudi au siège du département ministériel, qui constituent "une opportunité pour évaluer la coopération et le partenariat importants entre le ministère et l'Allemagne, représentée par l’Agence de coopération internationale allemande (GIZ)", a précisé le communiqué.Lors de cette rencontre, Mme. Benharrats a relevé la nécessité de poursuivre les relations de coopération en matière d'énergies renouvelables en vue de les soutenir, les promouvoir et les développer dans les régions du Sud et enclavées , rappelant que la transition énergétique figure parmi les axes du plan d'action approuvé par le Gouvernement pour promouvoir le secteur.Afin de tirer profit des expériences allemandes réussies, les deux parties ont abordé d'autres activités de coopération liées notamment à la lutte contre toutes formes de pollution.