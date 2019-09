Des commissions spécialisées regroupant des cadres du secteur du tourisme de l’Algérie et de l’Indonésie seront prochainement installées pour définir les volets de coopération dans le domaine de l’investissement et de la formation touristiques, a indiqué jeudi à Constantine, l'ambassadrice de la République d’Indonésie en Algérie, Safira Mashrusah. "L’Algérie dispose d'atouts importants dans le domaine du tourisme devant conférer une valeur ajoutée à l'économie algérienne et l'Indonésie est prête à coopérer avec elle", a précisé la diplomate lors de son intervention au forum des affaires Algérie-Indonésie, organisé avec la collaboration de la chambre du commerce et d’industrie, CCI- Rhumel, au troisième jour de sa visite à Constantine. Mme Safira Mashrusah a détaillé que ces commissions veilleront à concrétiser sur le terrain, des projets de partenariat entre les deux pays dans le cadre des efforts portant consolidation de la coopération bilatérale.La diplomate a également relevé que l’objectif de ce forum est "la promotion au plus haut niveau des échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Indonésie dans les différents domaines", citant entre autres, le secteur pharmaceutique, de l’industrie mécanique, la culture et l’agroalimentaire.