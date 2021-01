L'Algérie et la Mauritanie ont réitéré leur volonté de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la Santé, et ce au terme de la visite de travail effectuée lundi par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid à la tête d'une importante délégation.