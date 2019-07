La brigade économique et financière de la police judiciaire relevant de la Sûreté de la wilaya de Chlef a procédé à l'arrestation de cinq (05) individus suite à la découverte d'un trou financier au niveau de l'agence d'Algérie Poste de la wilaya de Chlef, a indiqué vendredi un communiqué de la cellule de communication de ce corps sécuritaire. Agissant sur informations faisant état d'un employé d'Algérie Poste ayant transféré des sommes d'argent depuis des comptes de clients vers son compte personnel, les éléments de la brigade économique et financière ont procédé à l'arrestation de cinq (05) employés d'Algérie Poste de Chlef, âgés entre 30 et 50 ans, et ce après avoir découvert un trou financier de 30 millions. Les investigations menées par les éléments de ladite brigade ont permis, dans un temps record, de détecter et de déterminer le montant dérobé, qui s'élève à 30 millions DA, a précisé la même source. Après parachèvement des procédures en vigueur, les mis en causes ont été déférés devant les juridictions compétentes pour « détournement de deniers publics, faux et usage de faux et négligence entrainant le détournement de deniers publics », a conclu le communiqué.