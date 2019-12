L'opérateur public Algérie Poste a réalisé des résultats bénéficiaires de 15 milliards de DA, lui permettant, ainsi, de s'inscrire dans la modernisation, en finançant ses projets d'investissement dans le tout numérique, a affirmé la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imane Faraoun, dans un entretien à l'APS. "Après avoir subi undéficit de plus de 5 milliards de DA à la fin de 2014, Algérie Poste a réalisé des résultats bénéficiaires de 15 milliards

de DA durant l'année qui lui permettront de financer ses projets d'investissements notamment dans le tout numérique", a-t-elle précisé, qualifiant de "positif" le bilan financier de l'entreprise. Elle a estimé qu'Algérie Poste est "en état d'équilibre financier", une

position, a-t-elle dit, qui lui permet de s'inscrire dans la modernisation, notamment dans le commerce électronique, le e-paiement et dans les projets économiques d'avenir liés à la numérisation. "Le secret de ces résultats positifs réside dans l'utilisation du tout

numérique. En introduisant la numérisation dans sa gestion interne et le changement de son système d'information par un nouveauplus sécurisé et plus performant, Algérie Poste a pu faire un usage complet des outils de la numérisation", a-t-elle ajouté. Pour la ministre, "la modernisation du système d'AP a permis à cette entreprise de consolider les avoirs des citoyens et de fournir un service à moindre coût, ce qui a réduit ses dépenses et augmenté ses bénéfices", tout en notant qu'Algérie Poste a pu "améliorer" ses finances grâce au lancement de plusieurs services électroniques notamment de transfert d'argent et de rechargement téléphonique.

Elle a fait savoir qu'Algérie Poste, qui enregistre 22 millions de comptes CCP actifs, a réalisé "plus de 900 milliards de DA d'avoirs créditeurs". "Durant les douze mois écoulés, les clients d'Algérie Poste ont retiré plus de 4.500 milliards de DA, dont plus de 700 milliards au niveau des GAB (guichets automatiques bancaires) déployés à travers le territoire national", a-t-elle ajouté.