Cette décision a été prise lors des entretiens tenus par visioconférence entre le ministre des Finances Aïmene Benabderrahmane et le ministre de l’Agriculture de la Fédération de Russie Dmitry Patrushev, en leurs qualités de coprésidents de la Commission mixte intergouvernementale de coopération économique, commerciale, scientifique et technique, a précisé la même source.

"Il a été convenu d’un commun accord de la programmation des travaux de la 10ème session de la Commission mixte à Alger, au courant de l’année 2021, étant donné que la dernière réunion de la dite commission s’est déroulée en République Fédérale de Russie au mois de février 2019", a ajouté le communiqué.

Lors de cette entrevue, les deux ministres ont passé en revue l’état de mise en œuvre des recommandations consignées au procès-verbal de la 9ème session de la dite Commission mixte qui s’est tenue à Moscou du 28 au 30 janvier 2019 et des voies et moyens à mettre en œuvre pour développer la coopération bilatérale multisectorielle et lui donner un nouvel essor.

D’autres aspects de la coopération ont été également abordés notamment dans les domaines des finances, l’agriculture, de la santé et de l’industrie automobile.

"La pandémie du Covid-19 qui a secoué la planète a été aussi au centre des discussions entre les deux ministres, notamment les dispositions prises par chacun des deux pays, pour contenir ses effets et atténuer son impact sur la population et l’économie", a fait savoir le ministère.

Pour rappel, le procès-verbal signé lors de la 9ème session de la Commission mixte algéro-russe englobait plusieurs recommandations multisectorielles portant sur le développement et le renforcement de la coopération bilatérale.

Dans ce cadre, les comités sectoriels ont été invités à se réunir plus fréquemment pour examiner les opportunités de coopération mutuellement bénéfiques.

L'élargissement des activités des hommes d’affaires des deux pays pour les inscrire dans le cadre de la coopération et de la diversification a été également abordée lors de la précédente session.