Le groupe Algérie Télécom a affirmé son engagement à poursuivre ses prestations lors du deuxième jour de l'Aïd El-Adha en mobilisant ses équipes commerciales et techniques devant veiller à la continuité des services, la réparation des pannes et la maintenance du réseau, a indiqué ce groupe mercredi dans un communiqué. Les agences commerciales principales d'Algérie Télécom seront ouvertes le deuxième jour de cette fête religieuse de 10h à 15h à travers tout le territoire nationale à l'instar d'Alger à travers notamment les agences de Bordj El Kiffan, Hussein Dey, Aissat Idir, Kouba, Ben M'hidi, Bab El Oued, Bir Mourad Raïs, El Biar, Chéraga et Zéralda, a précisé la même source. Algérie Télécom invite ses clients à se connecter sur son site internet www.algerietelecom.dz ou prendre contact avec les conseillers web de sa page Facebook officielle : www.facebook.com/algerietelecomgroupe pour davantage d'informations.