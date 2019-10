Un mémorandum d'entente dans le domaine des Ressources en eau a été signé, mercredi à Alger, entre l'Algérie et la Turquie, à l'occasion de la visite de travail qu'effectue en Algérie le ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie, Mevlut

Cavusoglu. Ce mémorandum s'inscrit dans le sillage du "développement continu des relations bilatérales algéro- turques", a-t-on indiqué lors de la cérémonie de signature de ce mémorandum, présidée par les ministres des Affaires étrangères algérien et turc, respectivement MM. Sabri Boukadoum et Mevlut Cavusoglu. "Soucieuses de protéger, de développer et de gérer les ressources en eau, les deux parties conviennent, à travers cet outil de coopération, d'échanger de l'information, de partager leurs expériences et de transférer la technologie pour satisfaire leurs objectifs en la matière", selon une fiche technique présentant ce mémorandum, lequel a été proposé, en 2014 par la partie algérienne à la partie turque. En ce sens, la coopération portera sur "le traitement des eaux usées,

l'amélioration des systèmes d'irrigation agricole et la construction de barrages, le développement de programmes pratiques de recherche dans le secteur de l'eau, la coopération scientifique et technique dans les technologies de traitement des eaux ainsi que le partage d'expériences dans la gestion des ressources en eau relative aux systèmes fluviaux", est-il mentionné dans la fiche technique.