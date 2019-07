La directeur régional du secteur de l'énergie de l'Agence américaine du commerce et du développement (Ustda ) pour l'Asie orientale, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Europe et l'Eurasie, Carl B. Kress s'est rendu en Algérie du 26 au 28 juin 2019 pour renforcer le partenariat établi entre l'Ustda et l’Algérie. La visite de M. Kress s’inscrit dans le cadre des efforts des États-Unis pour nouer des partenariats avec des Algériens dans le domaine du développement économique. USTDA soutient le développement des infrastructures, la création d'emplois, le transfert de technologie et les réformes axées sur le marché. Elle soutient également des études de faisabilité adaptées aux besoins des autorités algériennes en encourageant les entreprises américaines à soumissionner pour des projets en Algérie. Le PDG de Sonatrach, M. Rachid Hachichi, a reçu M. Kress dans le cadre de l’organisation d’une mission commerciale inversée aux États-Unis visant à mettre en contact les dirigeants de Sonatrach avec des entreprises américaines disposant d’équipements, de services et de technologies pouvant soutenir les objectifs de développement énergétique de l’Algérie.