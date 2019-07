Des milliers d'habitants d'un quartier de Francfort et le bâtiment même de la Banque centrale européenne ont été évacués dimanche pour permettre de désamorcer une bombe américain de la Deuxième guerre mondiale dans le périmètre, a constaté l'AFP. Tous les résidents de la zone concernée, salariés et clients d'hôtels, soit environ 16.500 personnes dans l'est de la capitale financière allemande, devaient l'avoir quittée vers 08H locale (06H GMT) pour que l'opération, programmée depuis plusieurs jours, puisse débuter en milieu de journée. Le désamorçage de la bombe américaine à fragmentation de 500 kg, munie de deux détonateurs et trouvée en juin sur un chantier de construction, devrait s'achever en début de soirée, selon la police et les pompiers. Deux détonateurs doivent être mis hors d'usage à cette occasion. L'opération est rendue compliquée car l'un d'eux est endommagé, selon les pompiers, qui excluent toutefois une explosion contrôlée