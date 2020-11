La police de la ville de Francfort, en Allemagne, a annoncé dimanche que des policiers avaient été attaqués samedi par une foule de 500 à 800 personnes, sans raison apparente.Les violences ont commencé vers 22h45, lorsque des gens ont commencé à lancer des pierres, des bouteilles et des oeufs sur une voiture de police qui passait.Très vite, les affrontements sont devenus violents, et une foule de 500 à 800 personnes "ne respectant pas les consignes concernant le nouveau coronavirus" s'est retrouvée à assaillir à coups d'oeufs et de bouteilles le commissariat principal de la ville, a expliqué la police dans un communiqué publié dimanche.Neuf personnes ont été arrêtées, mais huit ont dû être relâchées faute de preuve, a-t-elle précisé.C'est la deuxième soirée de heurts avec des groupes qui semblent "se réunir spontanément contre la police", a déclaré le chef de la police de Francfort, Gerhard Bereswil, ajoutant qu'une telle conduite ne pourrait être tolérée.