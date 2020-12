Le club allemand de Dortmund a limogé son entraîneur, le Suisse Lucien Favre, au lendemain de la sévère défaite du club de la Ruhr face à Stuttgart (1-5), affirment dimanche des médias allemands.

Les joueurs de Dortmund, qui a enchaîné trois défaites à domicile, doivent être informés de cette décision dans l'après-midi, selon Bild et le bi-hebdomadaire de football Kicker.

Le club n'était pas immédiatement joignable pour commenter cette information. L'actuel assistant de Favre, Edin Terzic, devrait assurer l'intérim jusqu'à la fin de l'année, selon la même source.

Le contrat du Suisse de 63 ans, ancien entraîneur notamment du Hertha Berlin et de Nice (1re div. française) et qui entraîne le Borussia Dortmund depuis deux ans et demi, court jusqu'à la fin de la saison.

Dortmund a été humilié 5-1 à domicile par Stuttgart samedi et glisse en cinquième position, hors des places européennes et provisoirement à cinq points de la tête.