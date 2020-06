"Au nom d’Allah, Clément et Miséricordieux, Louanges à Allah,Que les prières et la paix d'Allah soient sur Son messager,

Monsieur le Général-major, Chef d’Etat-major de l’ANP par intérim,

Monsieur le général de corps d’armée,

Monsieur le Secrétaire général du ministère de la Défense nationale,

Messieurs les Commandants des Forces,

Monsieur le Commandant de la Première Région militaire,

Messieurs les Chefs de département,

Messieurs les Directeurs centraux, Commandants des Régions et responsables dans toutes les Régions militaires, qui nous suivent par visioconférence,

Il m’est très agréable de vous rencontrer aujourd'hui pour la deuxième fois, en quelques mois seulement depuis mon élection à la magistrature suprême du pays et je souhaite voir se perpétuer cette louable tradition entre le Chef suprême des Forces armées et les cadres de l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN).

J’ai suivi avec fierté et respect les manœuvres militaires exécutées par les différentes unités et j’ai pu percevoir, à travers les principaux indicateurs opérationnels, les résultats du plan tracé pour moderniser les capacités de nos Forces armées et hisser leur niveau de professionnalisme dans un monde où les notions de sécurité et de guerre ont évolué au même titre que les missions de défense, de sécurité et de développement.

Aussi, je vous félicite pour le niveau élevé de disponibilité opérationnelle permanente et de maîtrise des types d’armes les plus modernes. C’est là, pour moi un motif d’une plus grande assurance quant à la capacité de notre vaillante Armée à s'acquitter de ses missions constitutionnelles de préservation de l'indépendance nationale et de défense de la souveraineté nationale, de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays.

Cela étant, je vous exhorte à la persévérance en adéquation avec les mutations régionales et les défis sécuritaires dans le cadre du respect des engagements de notre pays, de son rôle axial dans la région et de son attachement à la consolidation de la paix et de la sécurité dans le Monde.

Je demeure convaincu que la promotion des industries militaires, en tant que choix stratégique, est tout aussi importante pour la protection de la souveraineté, des constantes et valeurs de la Nation et le renforcement de la cohésion de ses enfants que l’édification d’une économie nationale forte et diversifiée.

Vous avez démontré, vous les vaillants, que votre place est toujours au côté du peuple. Vous l’avez prouvé, plus récemment encore une fois, en vous positionnant du côté du Hirak béni pour l’édification d’une nouvelle République, dont nous nous attelons à jeter les fondements sous la bannière de la Déclaration du 1e novembre 1954. Et vous le prouvez, de nouveau aujourd'hui, par votre vigilance à veiller sur les frontières et à la sécurité du pays ainsi que par votre constante disponibilité à mettre en place tous les moyens nécessaires afin de répondre, le cas échéant, aux besoins du secteur de la Santé publique dans la bataille contre la propagation de la pandémie Covid-19.

Il n’est donc pas étonnant que cette position nationale constante de l’ANP, digne héritière de l’ALN, dérange les ennemis de l’Algérie parmi les haineux, les envieux et ceux qui se cachent derrière des lobbies, toujours prisonniers d’un passé à jamais révolu. Des lobbies notoires par leur appartenance, connus par leurs ramifications et instruments auxquels nous saurons faire face.

Il n’est pas étonnant, non plus, qu’ils s’acharnent dans leur campagne hystérique pour attenter à votre moral, car incapables de retenir les leçons du passé pour comprendre que ces campagnes désespérées contre la digne héritière de l’ALN, quelles que soient leurs férocités leurs artifices ne feront que raffermir l’adhésion de notre peuple autour de son Armée et rendre plus fusionnel leur lien indéfectible.

C'est là, la signification profonde du slogan ‘Djeich Chaab khawa khawa’ (Armée-peuple, frères-frères) scandé par des millions de voix à travers l’ensemble du territoire national, des semaines durant, à la face du Monde, permettant ainsi de sauver le pays du sort incertain auquel il était voué et de le conduire vers une ère d'espoir et de confiance retrouvée en soi.

En conclusion, je tiens à rendre un hommage appuyé aux braves éléments de l’ANP stationnés aussi bien aux frontières face aux organisations terroristes que dans les plaines et les montagnes face à tous ceux qui seraient tentés de nuire à la stabilité de la patrie.

Tous prêts aux sacrifices suprêmes pour être réellement par, leur exemplaire éthique militaire, leur solide volonté et leur inébranlable détermination, les dignes successeurs de leurs meilleurs prédécesseurs.

Vive l’Algérie, libre, souveraine et altière, Gloire et éternité à nos valeureux Chouhada.