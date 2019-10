Le Secrétaire général du Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad prendra part aux travaux de l’Atelier opérationnel et de planification pour l’établissement des Commissions de langues transfrontalières véhiculaires arabe, tamazight et amharique qui se tiendra à Addis Abbeba (Ethiopie) du 29 au 31 octobre, a indiqué lundi le HCA. Placée sous l’égide de l'Académie Africaine des Langues (ACALAN), la rencontre "offre une opportunité d'inscrire, pour la première fois, le tamazight dans les annales des institutions de recherches africaines qui a été annoncé lors de la dernière visite du Secrétaire général exécutif, Lang Fafa Dampha au siège du HCA en marge de la troisième session ordinaire du comité technique spécialisé sur la jeunesse, la culture et les sports (STCYCS-3) tenue à Alger, en octobre 2018", précise un communiqué du HCA. "Cette œuvre pionnière porte un autre regard sur le tamazight avec ses différentes déclinaisons en usage sur une vaste étendue géographique que l’Algérie partage avec d’autres pays voisins de notre continent", a-t-on ajouté de même source, soulignant que: "La langue amazighe dans sa conception comme langue commune (ou plus exactement comme substrat linguistique commun aux dialectes plus aux moins divergents, essaimés dans diverses régions), amorce son évolution convergente depuis une longue période en raison d’apparition de plusieurs facteurs favorisant les contacts inter-communautés linguistiques amazighophones à l’échelle d’un même pays mais aussi de façon moins intense à l’échelle interafricaine".