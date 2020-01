Le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah prendra part, les 4 et 5 février prochains, à Zagreb (Croatie) aux travaux de la conférence internationale sur "Le renforcement de l'amitié et de l'entraide entre les nations et les peuples", indique lundi un communiqué du HCI. La conférence "vise à présenter les tendances et modèles positifs incitant les peuples à renforcer le climat de fraternité et d'amitié entre les personnes, à travers la rencontre des chefs religieux pour consacrer le message de l'amour et de l'entraide entre les humains", ajoute la même source. Dans son intervention à cette conférence, le président du HCI évoquera "les valeurs et préceptes de l'Islam prônant l'entraide et l'entente entre les peuples et la consécration de la culture de la modération, et présentera l'expérience historique de l'Algérie dans la concrétisation de la culture de l'entente et de l'entraide entre les pays et la lutte contre les idées extrémistes qui n'ont aucun lien avec la tolérance des religions notamment l'islam".