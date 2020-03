Le gardien de Leeds (Championship, 2e division anglaise de football), Kiko Casilla, a écopé vendredi d'une suspension de huit matches pour avoir tenu des propos racistes à l'encontre d'un joueur de Charlton.L'Espagnol a nié les faits, mais une commission indépendante l'a jugé coupable de ces faits, pour lesquels il écope en outre d'une amende de 60.000 livres (environ 70.000 euros) et devra suivre une formation.Les faits se seraient déroulés lors d'un déplacement de Leeds, club entraîné par Marcelo Bielsa, à Brighton, perdu 1-0 par les visiteurs, le 28 septembre."Nous ne tolérons aucune forme de discrimination dans notre club et nous sommes leader dans la lutte contre les discrimination dans notre communauté", a réagi le club dans un communiqué.

"Il est important de rappeler que Kiko a toujours nié avoir fait tout commentaire raciste", a ajouté Leeds, pour qui "le panel de la FA (Fédération anglaise) a basé sa décision sur la probabilité plutôt que sur des preuves de la culpabilité de Kiko".C'est un coup dur pour Leeds, à la lutte pour la promotion en PremierLeague. Le club est actuellement deuxième du Championship, à 4 points deWest

Bromwich Albion, leader, et 5 points devant Fulham, troisième.Kiko Casilla, arrivé depuis le Real Madrid en janvier 2019, n'a pas manqué une minute de championnat cette saison.