Plus de 190.000 m2 de terres ont été déminés dans la province angolaise de Cuanza Sul (ouest), a annoncé mardi, le coordinateur provincial de la Commission nationale intersectorielle de déminage et d'aide humanitaire (CNIDAH), Jorge Pombo. S'exprimant lors d'une cérémonie de destruction contrôlée de ces engins mortels, le responsable, cité par des médias, a fait savoir que les matériaux détruits comprenaient trois mines antipersonnel, 1.358 engins explosifs différents et 2.589 munitions de différents calibres extraits depuis l'an dernier des municipalités de Cela, Quibala et Ebo de Cuanza Sul. Les principales zones déminées se trouvent sous des lignes électriques à moyenne tension et sur des exploitations agricoles, a-t-il ajouté. Selon M. Pombo, Cuanza Sul est la

troisième province la plus minée du pays, avec 126 secteurs présumés minés, après les provinces orientales de Cuando-Cubango (256) et de Moxico (244).