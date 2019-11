Onze micro-entreprises de femmes spécialisées dans les activités de revalorisation des déchets ont été créées à Annaba, a indiqué mercredi la chargée du suivi du projet à la direction de l'environnement, Samira Bouaraour. Créée dans le cadre du projet de promotion du rôle de la femme dans la protection de l'environnement lancé par le ministère de l'Environnement et des Energies Renouvelables avec le concours de l'agence allemande de coopération internationale (GIZ), ces micro-entreprises, financées notamment par les dispositifs de soutien à l'emploi (ANGEM, CNAC) activent dans le domaine de valorisation du plastique utilisé dans les panneaux publicitaires par des techniques de design et couture permettant la production d'articles à usages divers dans la vie quotidienne, selon la même source. Les femmes bénéficiaires du projet ont suivi avant d'entrer en phase active des stages de formations au design et couture avec des équipements modernes, a ajouté Bouaraour qui a relevé qu'un accompagnement technique est encore assuré à ces cheffes d'entreprises pour garantir la pérennité de leur activité. D'un âge moyen de 31 ans, 80 femmes ont bénéficié de ce projet dont des femmes au foyer et des universitaires, selon la même source qui a ajouté que les stages ont débuté au premier trimestre 2019 et se poursuivent jusqu'à fin décembre et incluent des initiations aux techniques de commercialisation et marketing. Des sacs, des chaises et des articles de bureau figurent parmi la gamme des produits de ces micro-entreprises dont les responsables soulignent l'importance de la maîtrise des approvisionnements en matière première.