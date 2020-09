Le Secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Noureddine Ghouali a présidé, mardi, une réunion de concertation avec l'ensemble des syndicats et les représentants des associations estudiantines agréées pour présenter le projet de protocole relatif à la gestion de l'année universitaire 2020-2021, a indiqué un communiqué du ministère.

"Dans le cadre de l'approche participative adoptée par le secteur de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Secrétaire général du ministère, Pr Noureddine Ghouali a présidé, mardi 29 septembre 2020, une rencontre de concertation avec l'ensemble des syndicats et les représentants des associations estudiantines agréées et actives dans le secteur pour présenter le projet de protocole relatif à la gestion de l'année universitaire 2020-2021", lit-on dans le communiqué.

"Le projet élaboré par le secteur en concertation avec les directeurs des établissements universitaires a été présenté lors de cette rencontre qui a permis aux partenaires sociaux actifs dans le secteur, dont des syndicats des enseignants et des travailleurs ainsi que les associations estudiantines, de fait part de leurs observations sur le texte de ce projet et de formuler des propositions pour l'enrichir", ajoute-t-on de même source.

S'en est suivi un riche débat sur les aspects positifs et négatifs de chacun des scénarios présentés lors de cette rencontre, si la situation sanitaire du pays venait à persister, conclut le communiqué.