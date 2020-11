Le Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Ounissi Khelifa a présidé, samedi soir à l’Ecole supérieure de police "Ali Tounsi", la cérémonie célébrant le 66e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse guerre de libération, a indiqué un communiqué de la DGSN.Lors de cette cérémonie, Dr. Mohamed Lahcen Zeghidi a animé une conférence sur "La Déclaration du 1er Novembre et ses dimensions" dans laquelle il a mis en exergue les stations phares du combat mené par le peuple algérien et ses grands sacrifices jusqu’au déclenchement de la Révolution du 1er novembre, où ce grand peuple a donné un bel exemple de sacrifice, d’amour de la patrie et de résistance face au colonialisme, jusqu’au recouvrement de la liberté et de la souveraineté nationale le 05 juillet 1962", a indiqué la même source.Lors de cette conférence qui a été suivie par visioconférence dans les 48

sûretés de wilayas et les écoles de police à travers tout le territoire national, Dr Zeghidi a largement évoqué les dimensions essentielles, scientifiques et théoriques de la Déclaration du 1er novembre 1954, en tant que feuille de route sanctionnant les résistances populaires algériennes et en tant que référence historique qui a dressé les supports et instauré les méthodes et objectifs de la Guerre de libération", mettant en avant les dimensions et la symbolique de la Déclaration du 1er Novembre en matière de

protection des libertés et d’adoption du principe d’égalité des chances.Au terme de cette cérémonie qui a pris fin à 00:00, le DGSN a présidé la cérémonie de levée du drapeau, a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle commémorative et lu la fatiha à la mémoire des vaillants chouhada.Ont pris part à cette cérémonie organisée cette année sous le slogan "Novembre de la libération, Novembre du changement", des personnalités nationales, des cadres supérieurs centraux et régionaux de la sûreté nationale, des gradés, des agents des différents services ainsi que des retraités de la sûreté nationale, conclut le communiqué.