Le chef d’état-major par intérim, le général-major Saïd Chengriha, effectuera une visite de travail aux Émirats arabes unis à partir d’aujourd’hui jusqu’au 26 février.Lors de cette visite, le général-major Saïd Chengriha prendra part à la 4e édition de l’exposition «UMEX-2020» des systèmes télécommandés et à l’activité «simTEX-2020» des systèmes de simulation et d’entraînement, prévues du 23 au 25 février 2020 à Abou Dhabi.« Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens de fraternité, d’amitié et de coopération entre l’Armée Nationale Populaire et les Forces Armées Emiraties, permettra aux deux parties d’examiner les questions d’intérêt commun », indique un communiqué du ministère de la défense nationale (MDN).