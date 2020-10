A Blida, le secteur opérationnel a marqué sa contribution aux opérations de boisement, au niveau de nombreuses installations militaires du secteur et dans la région de Sidi Salem sur les hauteurs de Bouarfa où il a été procédé à la plantation de près de 2000 plants, dont le cèdre et le pin d’Alep, en coordination avec les services des forêts, a-t-on appris de l’adjoint du secteur opérationnel, le lieutenant-colonel Boudehene Nassim.

A Tipasa, les éléments de l’ANP ont également pris part, aux côtés des éléments des corps de la gendarmerie nationale, de la police, des douanes et de la protection civile, à une grande opération de reboisement, lancée à partir du secteur opérationnel militaire.

L’opération a englobé deux actions de reboisement symboliques, ayant ciblé une caserne de l’ANP sur les hauteurs de Hadjeret Ennous et le centre de vacances de Chenoua, menées en coordination avec la conservation des forêts et l’Organisation nationale de protection de l’environnement et de promotion du tourisme, a indiqué à l’APS l’adjoint du secteur opérationnel de Tipasa, le colonel Saighi Abdelmalek.

Cette opération se poursuivra pour toucher l’ensemble des unités, structures et écoles militaires du territoire de compétence du secteur opérationnel de Tipasa, a-t-il ajouté.

A Djelfa, les éléments de la 12ème division d'infanterie mécanisée relevant de la 1ere région militaire ont entrepris la plantation de 10.000 plants d’arbres (pin d’Alep notamment), avec la participation de différents corps communs et de représentants de la société civile. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la contribution de l’ANP à poursuivre la campagne de reboisement 2020/2021.Elle vise le renforcement des liens de cohésion et de solidarité entre les Algériens et l’ancrage de l’esprit environnemental au sein de la société civile. Cette campagne contribue ainsi à dessiner les contours de la nouvelle Algérie, notamment dans les zones d’ombre, a indiqué à l’APS le chef de la cellule de communication et d’orientation, le colonel Abdelouahab Lalaouene.

Cet officier a souligné la contribution à cette initiative des agents des forêts et de la protection civile et de nombreuses associations environnementales.

La célébration de la Journée nationale de l’arbre a également été marquée par le lancement, à l’initiative du secteur militaire opérationnel de Chlef, d’une large action de reboisement à travers différentes structures militaires relevant du territoire de compétence.

Selon le commandant du secteur opérationnel, le colonel Mihoubi Lezher, cette action s’inscrit dans le cadre des campagnes de reboisement saisonnières "visant la restitution du couvert végétal et le renforcement de la ressource forestière", a-t-il dit.

Il est prévue, a-t-il indiqué, la mise en terre de 625 plants d’arbres jusqu’au 21 mars 2021, coïncidant avec la Journée mondiale des forêts, a-t-il fait savoir.

A Chettia (7 km au nord de Chlef), l’opération a été marquée par la participation du 5eme bataillon des tirailleurs de la marine de la 1ere région militaire.

A Ain Defla, l’opération a vu la participation du 127eme bataillon d’artillerie à Djellida (sud de la wilaya), a indiqué son commandant, le lieutenant-colonel Boualga Krimo, soulignant l’attachement des éléments de l’ANP à prendre part à ce type d’opérations.

A Bouira, une opération similaire a été lancée par les services de l'ANP, pour la plantation de 500 arbustes dans la localité de Akouchache, relevant de la commune d’Ain Tork (Ouest de Bouira). Lancée dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l’arbre. Cette opération s’est déroulée en présence des autorités locales de la wilaya, qui ont visité une exposition où toutes sortes d’arbres ont été mis en exergue, avant de se rendre au siège du Parc national du Djurdjura (PND), où elles ont procédé à la remise d’autorisation pour les chasseurs de la wilaya et visité le musée du parc.

Dans l’Est du pays, les éléments de l’ANP ont célébré la Journée nationale de l’arbre à Msila, par l’organisation d’une opération de reboisement au niveau du centre d'instruction 551 spécialisé en transport de Draâ El Hadja, relevant de la 1ere région militaire de Blida.

L’opération, lancée sous le slogan "Ensemble plantons un arbre pour chaque citoyen algérien", a vu la mise en terre de plus de 2.500 arbustes, en guise de contribution à la campagne nationale de boisement 2020/2021.

Dans son allocution à l’occasion, le commandant du centre d'instruction 551 spécialisé en transport de Draâ El Hadja, le colonel Abdellali Bouchelita a souligné la "détermination des éléments de l’ANP, à travers cette action, à soutenir à l’effort national de reboisement", a-t-il indiqué.

"Cette campagne vise également à préserver le couvert végétal et à lutter contre la désertification à travers le pays, avec une vision d’une Algérie nouvelle et verte", a-t-il ajouté.