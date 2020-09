Cette contractualisation avec ces jeunes promoteurs spécialisés dans les métiers liés à l’eau vise à les soutenir par un plan de charge conséquent afin de stimuler la création de postes de travail pour des jeunes dans les différentes localités gérées par l’ADE, a indiqué le chargé de la communication de cette structure, Slimane Oulad Ali.

Il s’agit principalement d’une prise en charge des fuites d’eau, les raccordements individuels, le placement de compteurs pour les nouveaux abonnés ou le remplacement d’anciens compteurs à travers les onze communes gérées par l’ADE de Ghardaïa, a-t-il précisé.

Inscrite dans le cadre d’une convention signée entre le ministère des Ressources en eau et le ministère délégué chargé de la micro-entreprise, l’initiative vise à soutenir les efforts du secteur de l’hydraulique en matière d’amélioration du service public concernant l’alimentation en eau potable (AEP) et la lutte contre la déperdition et les fuites d’eau estimées à plus de 9.830 cas annuellement, a ajouté M.Oulad Ali.

Cette initiative permet également l’accompagnement à distance des micro-entreprises, la garantie de leur pérennité et l’encouragement des jeunes à l’entreprenariat, a-t-il poursuivi.

Selon les informations recueillies auprès de l’ADE de Ghardaïa, la wilaya, qui a hérité de 17 forages en 1962, compte actuellement quelque 150 forages d’AEP avec une capacité globale de près de 300 m3/ jour, en plus de 110 réservoirs et un réseau d’AEP de plus de 1.260 km, avec une dotation journalière de 250 litres et un taux de raccordement à l’eau potable de 97%.

La wilaya de Ghardaïa totalise plus 103.820 abonnés au réseau d’AEP.