Des essais expérimentaux d'un produit biologique antiacridien seront menés incessamment par l'Institut national de protection des végétaux (INPV) dans plusieurs régions d'Algérie, a indiqué dimanche un responsable de cet établissement public. "Il s'agit d'un champignon qui s’attaque spécifiquement aux acridiens dont le criquet pèlerin et marocain, ainsi qu'aux sautereaux, en traversant la membrane du criquet. Il se développe par la suite dans le corps de l'insecte et finit par le tuer", a expliqué, le directeur général adjoint de de l'INPV, Hamid Bensaad dans un entretien à l’APS. Dr Bensaad a assuré que ce bio-pesticide a déjà fait ses preuves dans certains pays exposés à l'invasion acridienne, en freinant le développement des larves, affirmant que des essais locaux s'imposaient avant sa commercialisation pour statuer sur son efficacité par rapport aux conditions climatiques et écologiques du pays (températures, humidité). "Néanmoins, cet insecticide biologique ne peut se substituer à la lutte chimique en cas d’invasion", a prévenu cet acridologue, en précisant qu'il est seulement utile contre les acridiens à un stade précoce de leur existence (larves), avant qu’ils n’atteignent l’âge adulte."L'homologation de ce produit biologique nous permettra de l’appliquer contre les différentes espèces acridiennes dans le cadre de la lutte préventive", a-t-il fait savoir.Pour sa part, le directeur de la lutte anti- acridienne, Mohamed Lazar, a assuré que ce produit est très recommandé dans les zones d’activité apicole, les parcs nationaux et les aires protégées où l’usage des pesticides conventionnels contre le criquet n'est pas autorisé.Dr Lazar a, toutefois, souligné que dans la lutte contre l'invasion acridienne, mieux vaut prévenir que guérir, car l’enjeu environnemental est de taille."Le recours massif aux pesticides est souvent inévitable, d'autant que la lutte biologique contre ce ravageur n'est pas encore très développée", a-t-il expliqué en substance.