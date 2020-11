Le ministère de la Défense sahraoui a annoncé, dans son communiqué n 11, que "la défense de l'APLS poursuit ses frappes contre les positions et campements de l'armée marocaine derrière le mur de séparation militaire".

Selon le même document, les forces sahraouies avaient mené dimanche des "attaques violentes" contre les positions des forces de l'armée marocaine, en prenant pour cible les positions de militaires marocains derrière le mur de séparation.

Ces bombardements ont visé les points de positionnement des soldats de l'occupation marocaine dans la région d’El Rous Essebti (secteur de Mehbes), la région de Oum D'guen (secteur de Bekkari) et les cantonnements marocains dans la région de Sebkha T'nouchad (secteur de Mehbes), ainsi que les forces dans la région de Lekhchibi et Angab Laâbd (secteur Haouza ) et de Alfaîne (secteur de F'rissa) et la région de Adhim Oum Adjloud (secteur Aousserd).