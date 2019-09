Les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, mercredi à Alger, la liste des vice-présidents de l'APN pour la troisième année de la huitième législature. L'adoption de cette liste a eu lieu lors d'une séance plénière, présidée par le président de l'APN, Slimane Chenine. La liste comprend neuf (9) vice-présidents, à savoir: Bousmaha Boualem, Ferhat Aghrib, Naoum Belakhder et Merabet Ali du parti Front de libération nationale (FLN) ainsi que Salah Eddine Dekhili, Djamila Belhabib et Lakhder Sidi Athmane du Rassemblement national démocratique (RND). Il s'agit également de Ahmed Cherifi du Mouvement de la société pour la paix (MSP) et de Badra Ferkhi du groupe des indépendants. Ouverte par une minute de silence observée à la mémoire des victimes du drame survenu à la maternité d'El-Oued, ayant coûté la vie à huit nouveau-nés, cette séance s'est déroulée en présence de 251 députés, outre 63 par procuration. L'adoption de la liste des vice-présidents de l'Assemblée, élus pour un mandat d'une année renouvelable, intervient conformément à l'article 130 de la Constitution, alinéa 2 et aux articles 12 et 13 du règlement intérieur

de l'APN. M. Chenine a appelé, dans ce sens, à "la coopération et à l'action collective, en faisant preuve d'un haut sens des responsabilités". L'APN poursuivra ses travaux, en séance tenue à huis clos, consacrée au vote sur la levée d'immunité de deux députés, en l'occurrence: Baha-Eddine Tliba et Smail Ben Hamadi. Par ailleurs, il sera procédé à l'installation des commissions permanentes et de leurs bureaux.