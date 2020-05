L’Assemblée populaire nationale (APN) a annoncé ce jeudi la tenue d’une réunion parlementaire importante lundi prochain. Cette dernière verra la participation du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, ainsi que du secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l’Étranger, Rachid Bladehane. Dans un communiqué de la chambre basse du parlement, publiée cet après-midi sur sa page Facebook, la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté de l'Assemblée populaire nationale (APN), présidée par Abdelkader Abdelaoui, tiendra lundi prochain, à 10h00, une séance de travail avec Boukadouk et Bladehane afin de "discuter des questions d'actualité". La programmation de cette réunion intervient dans un contexte particulier. En effet, l'Algérie a décidé, mercredi soir, de rappeler "immédiatement" pour consultations son ambassadeur en France. Cette décision fait suite au caractère récurrent de programmes diffusés par des chaînes de télévision publiques françaises qui sont des "attaques contre le peuple Algérien et ses institutions, dont l'Armée nationale populaire", a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.