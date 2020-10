Le projet de loi de finances (PLF) 2021 a été présenté, lundi, devant la commission des finances et du budget. Avant l'examen du PLF 2021 par les membres de la commission, la représentante du Gouvernement et ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar, a présenté un exposé sur ce projet, au nom du ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, dans lequel elle a relevé la spécificité du contexte économique et financier marquant l'élaboration de ce texte et ce "au vu d'une crise sanitaire extrêmement grave aux retombées imprévisibles sur les opérateurs économiques". Pour Mme Azouar, la nouvelle loi de finances tend à consolider les fondamentaux économiques en 2021, à travers la reprise graduelle de l'activité et l'allègement de certains dysfonctionnements financiers, outre le soutien permanent des catégories vulnérables à faible revenu. De son côté, le président de la commission des finances et du budget, Ahmed Zeghdar, a insisté, dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux de cette réunion, sur l'impérative consécration de tous les efforts pour l'élaboration d'une loi de finances répondant aux aspirations du peuple pour l'édification de l'Algérie", rappelant les circonstances que travers le paye à la lumière des défis imposés par le recul des revenus en devise d'une part et la pression de la pandémie mondiale, d'une autre part". Soulignant que le PLF 2021 "fait triompher le caractère social de l'Etat", le même intervenant a mis l'accent sur l'importance de l'effort législatif pour "une distribution équitable des richesses et la simplification des mécanismes de leur création et développement, ainsi que l'encouragement des initiatives associant tous les enfants de l'Algérie". Il s'est dit convaincu que "l'économie nationale peut toujours dépasser les risques avec succès et réaliser des résultats positifs", au regard de l'évolution des revenus de la fiscalité ordinaire devant couvrir les dépenses de fonctionnement en toute facilité, loin des rentes pétrolières, et ce grâce aux mesures prévues dans le projet pour optimiser le recouvrement fiscal et soutenir l'activité de production. Ce projet, ajoute M. Zeghdar, "sera débattu, peaufiné et publié avec un meilleur contenu, dans le sens où il tiendra compte de la vulnérabilité du citoyen en cette conjoncture difficile et établira un équilibre entre les besoins de l'Etat et ses missions qui doivent se poursuivre, quels que soient les sacrifices".