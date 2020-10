Le projet de loi de finances (PLF) 2021 présenté, lundi, devant la commission des finances et du budget à l’Assemblée populaire nationale (APN) propose la clôture de 38 comptes d’affectation spéciale, et ce dans le cadre de la réhabilitation des principes budgétaires publics."Cette mesure vise à améliorer et à conférer davantage de transparence à la gouvernance financière publique à travers la réhabilitation des principes budgétaires", a précisé la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar dans un exposé présenté au nom du ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane.Selon l’exposé du ministre des Finances, la mise en place de ce type de gestion vise principalement à financer des opérations à caractère spécial, cyclique et limité dans le temps."Cependant, au fil du temps, ce mécanisme est devenu un outil de financement permanent, ce qui a rendu difficile le contrôle des dépenses publiques", a-t-il expliqué.La multiplication des comptes d'affectation spéciale a entraîné une mobilisation inefficace des ressources budgétaires, a ajouté le ministre.