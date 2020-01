Le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté établie à l'étranger à l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelkader Abdellaoui s'est entretenu, mercredi, avec l'ambassadeur du Japon à Alger, Kazuya Ogawa, sur les voies et moyens du développement de la coopération bilatérale dans tous les domaines, a indiqué un communiqué de l'APN.

Les deux parties ont passé en revue "l'état des relations bilatérales unissant les deux pays depuis 1958", en se focalisant sur "l'évolution de la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment ceux ayant trait au partenariat et à l'investissement", a précisé le communiqué. A cette occasion, M. Abdellaoui a mis en avant "l'intérêt exprimé par l'Algérie en vue d'inciter les opérateurs japonais à investir dans différents domaines", précisant que l'Algérie "aspire à tirer profit des expériences des pays amis et partenaires afin de diversifier ses sources de revenus". Cette audience a été également une occasion pour examiner la situation en

Libye, au Mali et au Yémen ainsi que les questions palestinienne et sahraouie. A cet effet, M. Abdellaoui a réaffirmé "l'attachement de l'Algérie aux principes de non-ingérence dans les affaires internes des pays, de règlement pacifique des conflits, et de soutien aux causes justes des peuples et à leur droit à l'autodétermination". Pour sa part, l'ambassadeur japonais a réitéré "l'attachement de son pays au soutien des efforts visant la promotion de la coopération bilatérale, l'exploitation des opportunités d'investissement en Algérie et la concrétisation des projets de partenariat dans divers domaines, notamment l'industrie automobile".