Le Tribunal militaire de Blida a confirmé le verdict prononcé en première instance contre Saïd Bouteflika, frère et ex-conseiller du président déchu Abdelaziz Bouteflika et les deux anciens patrons du renseignement, Mohamed Mediene dit Toufik et Bachir Tartag. La présidente du Parti des travailleurs Louisa Hannoune a écopé de 3 ans de prisons, dont 9 mois ferme.