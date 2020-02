L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra mardi prochain ses travaux en séance plénière consacrée au débat général du plan d'action du gouvernement, et ce jusqu'à jeudi 13 février, date de la réponse du Premier ministre aux questions des députés, et du vote du plan d'action du gouvernement, a indiqué, jeudi, un communiqué de la chambre basse du parlement. Lors de la réunion du bureau de l'APN, tenue jeudi sous la présidence de Slimane Chenine, président de l'APN et consacrée à l'ajustement du calendrier des séances plénières consacrées au débat général du plan d'action du gouvernement, "il a été décidé de la reprise des travaux mardi 11 février 2020 jusqu'à jeudi 13 février 2020, date de la réponse du Premier ministre aux questions des députés et le vote du plan d'action du gouvernement, outre le rapport de la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés sur la validation de qualité de membre d'un nouveau député". "Après la déclaration de la vacance du siège d'un député pour cause de décès, le bureau a examiné une demande pour l'organisation d'une journée d'étude à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme, ainsi que l'examen de la demande du groupe parlementaire algérien au Conseil de la Choura de l'Union du Maghreb arabe (UMA) pour l'organisation d'une journée parlementaire à l'occasion du 31e anniversaire de la création de l'UMA, outre l'examen de la note présentée par la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l'étranger concernant la relance de la coopération bilatérale avec les parlements de certains pays". Au terme de la réunion, le bureau a adopté une instruction générale portant organisation des services administratifs de l'APN et définition de leurs missions".