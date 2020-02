L'ambassade des États-Unis à Alger a le plaisir d'annoncer l'ouverture de l’appel à candidature pour le programme « Fulbright pour les étudiants étrangers » pour l’année académique 2021/2022. Ce programme d’échange universitaire, financé par le Département d’Etat américain, a été initié par le sénateur William J. Fulbright en 1946 afin d’accroître les échanges éducatifs internationaux entre les Américains et les citoyens de plus de 150 pays à travers le monde. Le programme « Fulbright pour les étudiants étrangers » offre aux étudiants et jeunes professionnels algériens la possibilité de poursuivre des études supérieures aux États-Unis. La bourse comprend le financement des frais de scolarité et des frais du système d’information sur les étudiants et les visiteurs participant à un programme d’échange, d’ouvrages et de matériel informatique (PC et CDs), d’une allocation de voyage, d’une allocation mensuelle pour le loyer et la nourriture ainsi qu'une assurance maladie et accident. Toutes les disciplines et tous les domaines d'études sont accessibles aux étudiants algériens dans le cadre de ce programme à l’exception des études cliniques. Outre la formation universitaire, les bourses Fulbright offrent aux étudiants et professionnels l’opportunité de vivre des expériences transformatrices d'échanges culturels. En tant que participants au programme Fulbright, les étudiants algériens auront l’occasion unique de découvrir la vie aux États-Unis et de partager la culture et les traditions uniques de l’Algérie avec les Américains. Les participants au programme seront sélectionnés par le biais d'un concours ouvert fondé sur le mérite dans lequel le potentiel de leadership, l'excellence académique et la capacité de s'adapter à la vie aux États-Unis sont pris en compte. Les étudiants potentiels peuvent postuler en suivant les instructions de candidature sur le site web de l'ambassade des États-Unis: https://dz.usembassy.gov

Les candidats:

• Doivent être de nationalité algérienne—les personnes d'autres nationalités ne peuvent pas postuler en Algérie.

• Les citoyens américains ou les détenteurs d'une carte verte ne sont pas éligibles.

• Doivent résider dans le pays tout au long du processus de candidature, de sélection et de placement.

• (facultatif) Doivent avoir deux ans d'expérience professionnelle.

• Doivent être titulaires d’une licence d’une institution accréditée (diplôme de 4 ans dans le système classique ou de 5 ans dans le cadre du système LMD (c’est-à-dire une licence plus les diplômes M1 / M2).

• Doivent maitriser anglais avec un score minimum de 92 au TOEFL IBT ou un score global de 6,5 à l’IELTS (pas moins de 6 dans toutes les épreuves).

• Doivent avoir une formation académique solide.

• La priorité sera accordée aux étudiants qui ont peu ou pas d'expérience préalable aux États-Unis.