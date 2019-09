Des appels à la grève générale et à un boycott des cours dans les universités ont été lancés lundi à Hong Kong. Les autorités de l'ancienne colonie britannique ont autorisé deux nouvelles manifestations, alors que plusieurs mouvements d'opposition ont appelé à la grève générale. Dès les premières heures de la journée, les manifestants ont semé le chaos dans les métros et trains durant les heures de pointe. Habillés de noir, un certain nombre d'entre eux ont bloqué les portes des trains dans plusieurs stations, les empêchant de démarrer et causant d'importants retards sur tout le réseau.