Inaugurant l'hôtel Touat à la veille du 61e anniversaire des explosions nucléaires à Reggane, M. Hamidou, accompagné de la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kaoutar Krikou, du ministre délégué à l'environnement saharien, Hamza Al Sid Cheikh et du SG du ministère des Moudjahidine, a appelé à l'impératif de faciliter les transactions hôtelières en faveur des clients en recourant au paiement électronique. Il a également exhorté à la promotion et à l'amélioration des prestations en vue d'attirer davantage de clients.

Pour sa part, Mme. Krikou a fait savoir que son département ministériel avait conclu une convention avec le secteur du tourisme pour permettre aux femmes artisanes et aux femmes au foyer de commercialiser leur produits dans les structures hôtelières.

La délégation a également visité une exposition organisée au Palais de la culture d'Adrar portant sur l'aspect historique lié aux explosions

nucléaires françaises à Reggane en sus des activités des micro-entreprises et des associations de l'artisanat pour femmes dans les domaines culturel, touristique ainsi que les efforts visant à promouvoir la femme rurale et les personnes aux besoins spécifiques.

Au niveau de la même structure culturelle, il a été procédé à la remise de chèques aux bénéficiaires de projet d'investissement dans le cadre du dispositif du micro-crédit.

A cette occasion, des fauteuils roulants électriques ont été distribués à des personnes aux besoins spécifiques.

Il a été procédé également à la remise de décisions d'approbation de principe des plans de projets touristiques et des agréments aux agences de tourisme et de voyages ainsi que la signature de conventions de coopération entre la direction des moudjahidine et des ayants droit et les directions du tourisme, de l'artisanat et travail familial, de l'action sociale de solidarité nationale et de l'environnement et des forêts.