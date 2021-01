Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé, mardi à Alger au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif Rehal, où il a présidé la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la douane (JID), l'impératif d'intensifier les efforts des douanes en matière de lutte contre la contrebande des objets d'art et des manuscrits.

Visitant une exposition dédiée aux activités des douanes algériennes, le Premier ministre a appelé "à redoubler d'efforts pour la protection du patrimoine culturel en proie toujours au pillage continue de réseaux internationaux".

Il a, à ce propos, ordonné le renforcement des équipes douanières spécialisées dans ce domaine, le recours aux spécialistes en mettant à profit les expertises internationales ainsi que le soutien de la formation à l'effet d'"éliminer définitivement ce phénomène".

Organisée sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, la célébration de la journée internationale de la douane est placée cette année sous le thème "relance, renouveau, résilience: la douane au service d'une chaîne logistique durable".

Les efforts des services des douanes seront focalisés sur les moyens de surmonter l'impact de la pandémie internationale et l'appui des individus et entreprises, à travers le renforcement de la chaîne d'approvisionnement, la consolidation de la coopération et la mobilisation de la technologie.