Le Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO) a approuvé à l’issue de sa 39e session ordinaire tenue jeudi à Niamey (Niger), l’accord de recapitalisation de la Société africaine d’investissement en énergie (AEICORP), une institution financière créée par l’organisation afin de mobiliser des fonds pour le développement du secteur énergétique africain.En effet, le Conseil des ministres de l’APPO a adopté à l'unanimité une résolution portant approbation de l'accord cadre entre l'AEICORP et Afrexim Bank et l’autorisation de la signature du document sous les auspices du ministre des Ressources pétrolières et minérales de l'Egypte.