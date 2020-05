Le ministre de l'agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a fait état, jeudi à Blida, de l'approvisionnement des marchés nationaux par 18 millions de quintaux de produits agricoles durant le mois de ramadhan afin de les mettre au profit des citoyens avec des prix raisonnables et de mettre fin aux pratiques spéculatives.

Dans une déclaration à la presse en marge du lancement d'une caravane de solidarité au profit des habitants de la wilaya de Blida, notamment les familles démunies et touchées par le confinement en raison de la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), M. Omari a fait savoir que "toutes les mesures avaient été prises par le Gouvernement en vue de l'approvisionnement des marchés en différents produits agricoles, à savoir les fruits et légumes, tout au long du mois de ramadhan connaissant une forte demande en ces produits".

Il a souligné, en outre, que son département ministériel a enregistré, depuis le début du mois de ramadhan coïncidant cette année avec la crise sanitaire que traverse le pays, "une situation confortable quant à la fourniture des différents produits agricoles de qualité avec des prix raisonnables".

Affirmant, par ailleurs, que "l'Etat a pris toutes les mesures devant renforcer la sécurité alimentaire à travers le renforcement de ses capacités productives et naturelles et l'accompagnement des agriculteurs et des investisseurs", le ministre a assuré que "l'Algérie dispose d'un stock stratégique de céréales grâce à ses importantes capacités de stockage permettant l'approvisionnement de toutes les minoteries par des quantités suffisantes".

Pour rappel, le ministre a présidé le lancement d'une caravane de solidarité contenant des différents produits agricoles, dont des viandes blanches et rouges des pommes de terre et des dattes, outre d'autres produits alimentaires donnés par des bienfaiteurs et des agriculteurs des différentes wilayas des pays au profit de 6.000 familles à Blida.