Une session extraordinaire de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) se tiendra début du mois de février prochain pour débattre de "l’état du développement"dans la wilaya Tizi-Ouzou, a annoncé mardi, Youcef Aouchiche, président de cette assemblée élue.

S’exprimant lors d’un rassemblement organisé par la Coordination des maires de la wilaya au niveau de la cité administrative, M. Aouchiche a relevé que la wilaya connaît "un manque en matière de projets de développement et immense retard dans la réalisation de ceux déjà inscrits".La prochaine session débattra, à cet effet, a-t-il indiqué, de "la nécessité de doter la wilaya de cagnottes budgétaires pour prendre en charge certains secteurs en souffrance", à l'istar, a-t-il cité, de l’énergie (20 000 foyers sans électricité), de l’assainissement urbain et des travaux publics.Dans le même sillage, M. Aouchiche a évoqué lors de son intervention, "le retards enregistrés dans la réalisation de certains projets structurants à l’exemple du stade de 50 000 places, de la pénétrante autoroutière, des barrages d’eau et de l’opération de rénovation des hôtels publics".Au chapitre des projets sectoriels engagés, l’édile local a indiqué que "seul moins de 30% du budget alloué a été consommé " en pointant du doigt le secteur des Travaux publics, qui, a-t-il dit, "enregistre le taux le plus faible de consommation et de retards dans la réalisation des projets".La coordination des maires de la wilaya a organisé ce rassemblement pour réclamer "la révision du montant alloué aux communes pour l’exercice 2020

dans le cadre des programmes communaux de développement(PCD) qui s’élève à 15 millions de DA pour chaque commune. "Une somme insuffisante pour couvrir les besoins les plus élémentaires de n’importe quelle commune", a soutenu, Elhayouni Berchiche, maire de Béni-Aissi, au Sud de Tizi-Ouzou, et coordinateur de cette structure.Contactés par l'APS, les services de la wilaya ont indiqué que "seul le wali est habilité à s'exprimer sur ce sujet au moment opportun".